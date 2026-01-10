Chi è Mario Lenti cavaliere del trono over di Uomini e Donne e padre della dama Claudia

Mario Lenti è uno dei nuovi protagonisti della stagione di Uomini e Donne, noto anche come cavaliere del trono over. È inoltre il padre di Claudia, una delle dame che ha partecipato al programma. La sua presenza contribuisce a arricchire la dinamica del parterre, offrendo uno sguardo più approfondito sulla sua persona e sulla relazione con la figlia, entrambi parte integrante di questa stagione.

Mario Lenti è uno dei volti della nuova stagione di Uomini e Donne, nonché il padre di un'ex dama che è stata tra le protagoniste del parterre. Chi è Mario Lenti. Oggi il cavaliere sarà tra gli ospiti della prima puntata settimanale di Verissimo, in onda oggi a partire dalle 16:30 su Canale 5. Nato nel 1953, Mario è nato a Talsano in provincia di Taranto ed è rimasto vedovo nel 2024, a seguito di una lunga storia d'amore. Lo scorso settembre sotto suggerimento dei figli si è presentato a Uomini e Donne, rimettendosi in gioco, cercando di lasciarsi il dolore per la grave perdita alle spalle. Prima di lui, anche la figlia Claudia ha fatto parte del parterre del dating show, esperienza che ha portato la nascita di una storia con Alessio Pili Stella.

