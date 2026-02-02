Un nuovo spazio per la fotografia a Roma
Questa mattina è stato inaugurato a Roma un nuovo spazio dedicato alla fotografia. L'ex Mattatoio di Testaccio ora ospita un centro espositivo, promosso dalle istituzioni, che mira a diventare un punto di riferimento per gli appassionati e gli artisti del settore. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti pubblici e di alcuni fotografi locali. Ora l’area si apre a mostre, eventi e incontri, offrendo una nuova opportunità culturale in città.
Il 29 gennaio è stato inaugurato il Centro della fotografia di Roma, nel padiglione 9D dell’ex Mattatoio. È il primo luogo dedicato esclusivamente alla fotografia in Italia gestito da enti pubblici, cioè dal comune di Roma e dalla sovrintendenza capitolina ai beni culturali. Il progetto fa parte di un’opera più grande di rigenerazione urbana che comprende l’ex Mattatoio, destinato a trasformarsi in una “città delle arti”. Nella ristrutturazione di questi 1.500 metri quadrati sono stati mantenuti e valorizzati alcuni degli elementi dell’edificio industriale originario, con le sue strutture in ghisa e il tetto a capriate. 🔗 Leggi su Internazionale.it
