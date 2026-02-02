Un nuovo spazio per la fotografia a Roma

Questa mattina è stato inaugurato a Roma un nuovo spazio dedicato alla fotografia. L'ex Mattatoio di Testaccio ora ospita un centro espositivo, promosso dalle istituzioni, che mira a diventare un punto di riferimento per gli appassionati e gli artisti del settore. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti pubblici e di alcuni fotografi locali. Ora l’area si apre a mostre, eventi e incontri, offrendo una nuova opportunità culturale in città.

Il 29 gennaio è stato inaugurato il Centro della fotografia di Roma, nel padiglione 9D dell’ex Mattatoio. È il primo luogo dedicato esclusivamente alla fotografia in Italia gestito da enti pubblici, cioè dal comune di Roma e dalla sovrintendenza capitolina ai beni culturali. Il progetto fa parte di un’opera più grande di rigenerazione urbana che comprende l’ex Mattatoio, destinato a trasformarsi in una “città delle arti”. Nella ristrutturazione di questi 1.500 metri quadrati sono stati mantenuti e valorizzati alcuni degli elementi dell’edificio industriale originario, con le sue strutture in ghisa e il tetto a capriate. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Un nuovo spazio per la fotografia a Roma Approfondimenti su Roma Testaccio Inaugurato a Roma il nuovo Centro della Fotografia Questa mattina a Roma è stato aperto il nuovo Centro della Fotografia, situato nell’ex Mattatoio di Testaccio. Roma, il nuovo Centro Pubblico di Fotografia: come tecnologia e luce hanno trasformato gli Archivi Capitolini Questa mattina a Roma è stato aperto il nuovo Centro Pubblico di Fotografia negli Archivi Capitolini. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Nel complesso dell’ex Mattatoio di Testaccio apriamo il nuovo Centro per la Fotografia di Roma! Ultime notizie su Roma Testaccio Argomenti discussi: Apre a Milano French Place, un nuovo spazio per mostre e residenze d’artista; Il Mercato Centrale Bolzano: un nuovo spazio della bontà; Gioia di Casa, un nuovo spazio per l’autonomia e l’inclusione; The Temple Gallery , un nuovo spazio d’arte in città. Nasce un nuovo Spazio Giovani a Mondovì: un luogo dove le idee diventano realtàIl Monastero di San Biagio si prepara ad accogliere serate film, giochi e tornei, musica, attività creative, uscite ed esperienze sul territorio ... cuneodice.it Uno Spazio Esplorativo per diventare cittadini attiviA Lugano un progetto offre ai giovani in difficoltà tra i 15 e i 25 anni uno spazio e un tempo per ritrovarsi - In Ticino circa 7’000 ragazzi si ritrovano fuori dal percorso scolastico, professionale ... rsi.ch Bryan Zaragoza saluta i suoi nuovi tifosi: "Forza Roma" Il nuovo acquisto giallorosso è sbarcato nella notte a Fiumicino - facebook.com facebook La Roma chiude per un nuovo esterno d'attacco. È in arrivo Bryan Zaragoza, classe 2001 di proprietà del Bayern Monaco ma che ha giocato la prima parte di stagione in prestito al Celta Vigo. In 6 mesi ha accumulato 26 presenze, segnando 2 gol e servendo x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.