Le tensioni politiche, soprattutto in vista delle elezioni parlamentari in Ungheria, continuano ad aumentare. Il Paese è stato già accusato di aver violato il principio di cooperazione sincera tra membri dell’Unione europea a seguito del voto applicato sul prestito destinato all’Ucraina. Recentemente è emerso che il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, dopo aver etichettato qualsivoglia affermazione in merito come «fake news», ha ammesso di aver avuto contatti regolari con il suo omologo russo, Sergej Lavrov. I rapporti che l’Ungheria intrattiene con Lavrov suscitano «forte preoccupazione». Il 23 marzo la Commissione europea ha espresso «forte preoccupazione» in merito alle notizie riportate sul Washington Post. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ungheria-Russia: il ministro degli Esteri confessa rapporti con Lavrov durante le riunioni Ue

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