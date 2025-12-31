Questo non è il ministro degli Esteri ucraino durante un concerto

Sul video diffuso si vede il ministro degli Esteri ucraino durante un evento musicale, accompagnato dalla sua compagna. La clip ha suscitato reazioni sui social, con commenti che evidenziano la discrepanza tra il contesto e le difficoltà vissute dal Paese. È importante valutare con attenzione le immagini e le parole, evitando giudizi affrettati o infondati basati su un singolo momento.

Circola un video accompagnato dal testo «Mentre gli ucraini muoiono sotto le bombe il ministro degli esteri ucraino se ne va a un concerto con la sua compagna». L’uomo ripreso è Dmytro Kuleba, suggerendo che il ministro in carica stia partecipando a eventi mondani mentre il Paese è in guerra. In realtà, il ministro in carica è Andriy Ivanovych Sybiga. Per chi ha fretta. L’uomo nel video è Dmytro Kuleba, ma non è ministro degli Esteri dal 2024.. Il filmato mostra un concerto tenutosi a inizio dicembre 2025 a Kiev.. L’evento si è svolto con una commemorazione delle vittime della guerra.. Analisi. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Kyiv punta sull’Italia: “Pronti a coprodurre droni con Leonardo”, dice il ministro degli Esteri ucraino Leggi anche: Il Presidente Mattarella incontra Wang Yi ministro degli Esteri cinese Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Guerra Ucraina, Lavrov: nessuna soluzione se continuano gli atti criminali di Kiev. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Lavrov: nessuna soluzione se continuano gli atti criminali di Kiev. tg24.sky.it

Il ministro degli Esteri dell'Ucraina Andrij Sybiha chiede sostegno al G7 - Mercoledì il Canada ha annunciato ulteriori sanzioni contro la Russia, dopo che il Regno Unito ha promesso un finanziamento pari a 14 milioni di euro per le infrastrutture energetiche dell'Ucraina Il ... it.euronews.com

Ucraina, il ministro degli esteri di Kiev: «Produrremo droni in Italia. A Roma chiediamo Samp-T e munizioni a lungo raggio» - Mani in tasca, il ministro degli Esteri ucraino sospira: «È un momento delicato». ilmessaggero.it

Il vicepremier e ministro degli Esteri: «Frutto della stabilità. La manovra Bene le azioni su imprese, sanità, ceto medio. I Berlusconi Legame indissolubile» - facebook.com facebook

Il vice ministro degli Esteri russo: “il rischio di un conflitto #nucleare non è eliminato” x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.