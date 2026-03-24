Un’aula un seggio e un messaggio | la lezione dei Carabinieri ai bambini

A Cassino, dopo tre giorni di servizio, due militari della Compagnia di Formia scrivono sulla lavagna un pensiero di rispetto, impegno e futuro A Cassino, tra aule trasformate in seggi elettorali e corridoi temporaneamente silenziosi, è rimasto un segno che va oltre il dovere istituzionale. Nella scuola elementare “Pio Di Meo”, per tre giorni presidio operativo durante le elezioni, due Carabinieri della Compagnia di Formia hanno lasciato qualcosa che non si misura in verbali o turni di servizio, ma in umanità. Al termine del loro incarico, dopo aver dormito e condiviso spazi normalmente destinati ai bambini, hanno scritto un messaggio su una lavagna. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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