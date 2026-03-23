ROMA – Un inizio di servizio speciale per i Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara. Durante le operazioni di insediamento per la vigilanza ai seggi presso la scuola elementare “Mancini” di Via Camillo Manfroni, i militari hanno ricevuto un’accoglienza inaspettata.?Gli alunni della classe 4ª B dell’istituto hanno infatti voluto salutare l’arrivo dell’Arma preparando diversi disegni e messaggi di ringraziamento, lasciati bene in vista nell’aula destinata alle operazioni elettorali. I lavori, realizzati nei giorni precedenti, hanno colpito i militari per la spontaneità e l’affetto dimostrato verso l’Istituzione.?Il gesto dei piccoli studenti trasforma un compito istituzionale in un momento di forte emozione, confermando lo speciale legame che unisce l’Arma dei Carabinieri ai cittadini di domani e al territorio di Torpignattara. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Roma. Quartiere Torpignattara. Il “benvenuto” degli alunni della elementare “Mancini” ai Carabinieri del seggio

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