Hasa tra Salento Balcani e cinema | Il mio violoncello racconta storie è l?altra mia voce

Redi Hasa, musicista albanese residente a Lecce, utilizza il violoncello per esprimere storie che vanno oltre la musica classica. La sua musica combina influenze provenienti dal Salento e dai Balcani, creando un linguaggio personale e unico. Hasa afferma che il suo strumento rappresenta un’altra voce, capace di raccontare emozioni e narrare esperienze diverse.

Il violoncello, nelle mani di Redi Hasa, musicista albanese che si è formato e vive a Lecce, non resta mai confinato nella tradizione classica. Diventa voce, memoria, racconto. Dentro il suo suono convivono il Mediterraneo, i Balcani, la musica contemporanea e le tracce di una biografia che attraversa due paesi e due storie culturali diverse. Da Tirana al Salento, dove l’artista arrivò a soli 17 anni. Il suo un percorso musicale unico. Poi l’incontro con Einaudi alla Taranta, dove quest’anno c’è Ermal Meta Redi, lei ha appena realizzato la colonna sonora del film La lezione di Stefano Mordini, dopo quella di Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli di Giuseppe Piccioni e il documentario su Céline Dion: il cinema sembra occupare sempre più spazio nella tua produzione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Hasa tra Salento, Balcani e cinema: «Il mio violoncello racconta storie, è l?altra mia voce» Articoli correlati Delfina Licata, la voce che racconta l’altra Italia nel mondo – Caporedattrice del RIM, tra le insignite del Premio internazionale “Divinamente Donna”ROMA – Nel contesto raffinato della Sala Zuccari del Senato della Repubblica, dove gli affreschi sembrano custodire secoli di parole e di eventi... "La mia famiglia a Taipei", film che ha vinto la Festa del Cinema di Roma, arriva nei cinema il 22 dicembre: ecco che cosa racconta(askanews) – Il film che ha vinto la Festa del Cinema di Roma, La mia famiglia a Taipei arriva nei cinema il 22 dicembre.