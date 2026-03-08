Un 8 marzo lungo una settimana | proseguono le attività a cura della Pro Loco Porta del Salento

La Pro Loco “Porta del Salento” di San Vito dei Normanni ha deciso di prolungare le celebrazioni dell’8 marzo per tutta la settimana, a causa del maltempo che ha impedito lo svolgimento delle attività previste. Le iniziative erano iniziate oggi e continueranno nei prossimi giorni, coinvolgendo la comunità locale in diverse manifestazioni dedicate alla Festa della Donna. La decisione è stata presa per consentire a più persone di partecipare alle iniziative programmate.

Infatti, la festa prevista questa mattina in Piazza Carducci è stata limitata a causa della pioggia. Nella sede della Pro Loco sono comunque intervenuti la Cooperativa Imago, che opera nella Biblioteca “Comunale Giovanni XXIII” e che ha avviato un prestito di libri dedicati alla donna, e il Comitato Provinciale Unicef Brindisi, che ha esposto le caratteristiche pigotte, un gesto concreto di solidarietà per tante bambine e donne in difficoltà nel mondo. A sorpresa si è anche tenuto un flash mob di musica popolare (e non) e una poesia in vernacolo dedicate alla donna. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Pro Loco “Porta del Salento”: iniziative in piazza per l'8 marzoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Promozione del territorio: via al tesseramento della pro loco "Porta del Salento"SAN VITO DEI NORMANNI - La pro loco "Porta del Salento" di San Vito dei Normanni inaugura il 2026 aprendo ufficialmente la campagna di tesseramento. How to Discover Your Calling, Silence Self Doubt & Win in Life 3 Hours Deep Dive Contenuti utili per approfondire Pro Loco. Discussioni sull' argomento Luci di Donna a Chiuro; Giornata Internazionale della Donna a Marzabotto: torna DonnaFiera; Festa della donna, tutti gli appuntamenti per l’8 marzo in Umbria; Un 8 marzo di riflessioni e cultura. Teatro, intrattenimento e sport. Il territorio si mobilita per le donne. 8 Marzo: una domenica di iniziative con la pro loco di Camagna MonferratoIn occasione dei festeggiamenti dell'8 Marzo, la Pro Loco di Camagna Monferrato, organizza una domenica all'insegna della convivialità e della cultura. Si ... atnews.it Gioiosa Ionica celebra la Giornata Internazionale della Donna con la “Panchina delle Parole” Questa mattina Piazza Vittorio Veneto si è riempita di pensieri, emozioni e partecipazione grazie all’iniziativa promossa dalla APS Pro Loco UNPLI Gioiosa Ionica - facebook.com facebook