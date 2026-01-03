Concerto lirico per i trent’anni della Pro Loco

Lunedì sera, nella Serra del Parco di Villa Filippini, la Pro Loco di Besana celebra il trentennale con un concerto lirico intitolato “E la Preghiera si fece canto”. L’evento, previsto alle 19, rappresenta un’occasione per condividere un momento musicale e culturale nella cornice del parco, segnando l’inizio delle attività del nuovo anno associativo.

Lunedì sera, nella Serra del Parco di Villa Filippini, la Pro Loco di Besana apre il nuovo anno con il concerto lirico “E la Preghiera si fece canto“, in programma alle 19.30. L’iniziativa celebra un importante traguardo: i trent’anni dell’associazione, nata per promuovere il territorio e valorizzarne il patrimonio storico e culturale. Protagonisti della serata saranno il soprano Laura Luisa De Stephanis (foto), laureata in canto lirico al Conservatorio Giuseppe Verdi di Como, il pianista Konstantin Guelman, diplomato al Conservatorio di Milano e apprezzato docente, e il basso-baritono Thiago Beretta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

