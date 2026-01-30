LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 6-7 6-7 7-5 Australian Open 2026 in DIRETTA | lo spagnolo vince una battaglia e guadagna la prima finale in Australia

L’ultimo match degli Australian Open 2026 si è concluso con una vittoria di Carlos Alcaraz contro Alexander Zverev in cinque set. Dopo una maratona di oltre cinque ore, lo spagnolo ha conquistato la prima finale in Australia, vincendo 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. La partita è stata tesissima, con numerosi scambi lunghi e momenti di grande tensione. Per Alcaraz si tratta della quindicesima vittoria al quinto set su sedici incontri disputati in carriera. Ora aspetta il suo av

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.27 Per Alcaraz si tratta della quindicesima vittoria al quinto set su sedici partite disputate. Per lo spagnolo quella odierna è la seconda partita più lunga della carriera: le 5 ore e 27 minuti di oggi sono seconde solamente alla finale del Roland Garros dello scorso anno, quando lo spagnolo sconfisse Sinner in 5 ore e 29 minuti 10.25 L'avversario di Alcaraz uscirà dalla seconda semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic che inizierà tra una ventina di minuti sulla Rod Laver Arena. Potrete seguire l'incontro qui su OA Sport con la nostra DIRETTA LIVE testuale

