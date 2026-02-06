‘Hispania’ | viaggio tra ritorno identià e passione L’OFB col direttore spagnolo Bernàcer

Questa domenica sera il Teatro Comunale di Benevento ospita il terzo concerto della stagione dell’Orchestra Filarmonica. Sul palco, il direttore spagnolo Bernàcer guida l’orchestra in un programma dedicato alla passione e all’identità musicale di Spagna. L’evento rientra nel progetto «No Borders» ideato da Giovanni Sollima. La serata promette emozioni e un viaggio tra tradizione e modernità, con un pubblico già in fila all’ingresso.

Tempo di lettura: 3 minuti Domenica 8 febbraio 2026, alle ore 19, il Teatro Comunale "Vittorio Emmanuele" di Benevento ospita il terzo appuntamento della XII stagione concertistica dell'Orchestra Filarmonica di Benevento, inserita nel progetto artistico «No Borders», ideato e firmato dal noto violoncellista e compositore Giovanni Sollima. La stagione 20252026, che si realizza grazie al sostegno del Ministero della Cultura, con il patrocinio della Regione Campania, della Provincia e del Comune di Benevento e del Club per l'UNESCO di Benevento, conferma la propria vocazione a superare confini geografici, stilistici e culturali, mettendo in dialogo tradizioni musicali diverse attraverso programmi fortemente identitari.

