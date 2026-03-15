Lutto in televisione addio al conduttore | per anni nel piccolo schermo

Un noto conduttore televisivo si è spento, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra il pubblico che lo seguiva da anni. Per molto tempo è stato presente nelle case degli italiani, accompagnando le trasmissioni e diventando una presenza familiare. La sua carriera si è sviluppata lungo un percorso durato diversi decenni, segnando un’epoca nel panorama televisivo nazionale.

Certe voci ti accompagnano per anni senza che tu te ne accorga davvero: entrano in casa all’ora del telegiornale, diventano abitudine, rassicurazione, memoria. Ad Arezzo, nelle ultime ore, è bastato un messaggio, un passaparola, uno sguardo ai social per capire che qualcosa si era spezzato. In redazione e tra gli appassionati di sport il clima è quello dei giorni che non vorresti mai vivere: telefonate, ricordi, frasi sussurrate. Perché quando se ne va un volto familiare, non perdi solo un professionista: perdi un pezzo di quotidianità, di comunità, di storia locale. Il triste annuncio che colpisce il mondo dell’informazione e della tv. È morto a 83 anni Carlo Casi, storico volto televisivo e per decenni punto di riferimento del giornalismo sportivo aretino. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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