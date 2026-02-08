Durante la proiezione di Hamnet, il nuovo film di Chloé Zhao, l’attrice irlandese Buckley ha catturato l’attenzione con la sua interpretazione di Agnes, una madre che urla il suo dolore. La sua performance le è valsa una nomination all’Oscar. Cresciuta in mezzo alla natura, Buckley porta sullo schermo donne vulnerabili e indocili, e questa volta non fa eccezione. Il film racconta la relazione immaginaria tra Agnes e William Shakespeare, interpretato da Paul Mescal, e la loro vicenda tormentata.

© Iodonna.it - In Hamnet, l’attrice irlandese è Agnes, una madre che urla il proprio dolore. Un ruolo che le ha portato la nomination all’Oscar. Cresciuta nella natura, Buckley porta sullo schermo donne vulnerabili e indocili

Il film Hamnet, diretto da Chloé Zhao e in uscita il 5 febbraio, racconta la storia personale di William Shakespeare.

Jessie Buckley, attrice britannica nota per il suo ruolo in Hamnet di Chloé Zhao, ha consolidato la sua carriera a Hollywood.

