Fino al 29 marzo sarà visitabile, nelle sale al piano terra di Palazzetto Baviera di Senigallia, la mostra "Gli anni della Galleria Il Gabbiano La Spezia – Fernando Andolcetti e Mauro Manfredi". L’esposizione, curata da Chiara Diamantini e Stefano Schiavoni e realizzata con opere provenienti dagli Archivi del Musinf, offre al pubblico un’occasione preziosa per rileggere la storia di una delle più vivaci e influenti esperienze galleristiche italiane del secondo Novecento. La Galleria Il Gabbiano, infatti, fu tra le realtà più attente alle ricerche sperimentali e alle nuove poetiche che, negli anni Settanta e Ottanta, attraversavano la scena artistica nazionale e internazionale, contribuendo a diffondere linguaggi innovativi e ad accompagnare la crescita di artisti visionari e anticonvenzionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una mostra sugli anni della Galleria Il Gabbiano

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