una galleria per meso in una mostra le opere catalogate dagli amici

Un luogo dove il disegno artistico di Luca Mesolella, in arte Meso, resta in vita attraverso l’impegno e la passione dei suoi amici. Aprirà domenica 11 alle 16,30 in via delle Stufa 14, la galleria d’arte “Meso Project“. Si tratta dello spazio che veniva usato come laboratorio creativo da Luca Mesolella, in arte Meso, 36enne artista pratese prematuramente scomparso lo scorso marzo a seguito di una malattia. Luca era un artista autodidatta e attraverso le sue idee, la sua passione era riuscito a trasformare le sue opere in un lavoro. Dopo la sua scomparsa opere, bozzetti, sculture, serigrafie, progetti d’arte di strada erano rimasti nel laboratorio di via della Stufa in attesa che qualcuno le portasse a conoscenza della città, degli appassionati, delle istituzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

