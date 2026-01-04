Prima di noi | la nuova serie tv debutta su Rai 1 raccontando il Novecento italiano attraverso tre generazioni della famiglia Sartori Trama cast e anticipazioni

"Un grande racconto epico e identitario": così è stata definita la serie Prima di noi, che in cinque prime serate arriva su Rai 1 da oggi per raccontare gran parte del Novecento italiano, dalle due guerre mondiali agli anni di piombo, fino all'avvento della globalizzazione. Prima di noi racconta da un lato le relazioni familiari, gli amori, gli affetti. Dall'altro, la grande storia che entra nella vita di tutti. Stasera, domenica 4 gennaio, su Rai 1 va in onda la prima puntata a partire dalle 21.30: tutti gli episodi della serie, dieci in totale, saranno disponibili anche sulla piattaforma RaiPlay.

Prima di noi, la nuova serie TV di Rai 1: quando inizia, quante puntate sono, cosa vedremo - Prima di noi è la nuova saga familiare di Rai 1: data di inizio, numero di puntate e anticipazioni sulla serie che attraversa il Novecento italiano. libero.it

Prima di noi, serie tv su Rai1: trama, cast, dov’è stato girata e quante puntate sono - Prima di noi è la nuova fiction evento di Rai 1 diretta da Daniele Luchetti che debutta oggi, domenica 4 gennaio 2026, in prima serata (dalle 21:30 circa). msn.com

