Zegna porta in scena l’armadio di famiglia che guarda al futuro

Zegna introduce la collezione uomo Autunno Inverno 2026, firmata da Alessandro Sartori, presso il Palazzo del Ghiaccio di Milano. L’evento si concentra sull’idea di un armadio di famiglia che guarda al futuro, offrendo un racconto che unisce tradizione e innovazione. Un momento di riflessione sul valore del patrimonio e sulla visione futura, presentato in un contesto che unisce storia e modernità.

Sotto la cupola liberty del Palazzo del Ghiaccio di Milano, ZEGNA presenta la collezione uomo Autunno Inverno 2026, firmata da Alessandro Sartori, e lo fa attraverso un racconto che va ben oltre la moda. Non una semplice sfilata, ma una vera e propria riflessione sul vestire come atto di responsabilità, sulla memoria e sul valore del tempo. Tra gli ospiti in prima fila spiccano Mads Mikkelsen, James Norton, Lee Byung-Hun, mentre in passerella sfila la superstar asiatica William Chan, simbolo di un dialogo globale che unisce culture e generazioni. L'armadio ZEGNA . Al centro dello spazio scenico, una serie di armadi diventa il cuore concettuale della collezione.

