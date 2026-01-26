Confraternita della Santa Croce Rosario Pullara è il nuovo presidente

Nella sede del Calvario di Favara si è svolta l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente della Confraternita della Santa Croce. Il voto ha portato alla nomina di Rosario Pullara, che assume ora la guida dell’associazione. Questa scelta rappresenta un momento importante per la comunità locale, che continua a mantenere viva la tradizione e i valori della confraternita.

Si è svolta nei locali del Calvario di Favara l’elezione del nuovo presidente della Confraternita della Santa Croce del Calvario. Cinque i candidati in corsa per la guida del sodalizio. Al termine dello spoglio è stato proclamato presidente Rosario Pullara. “Accetto questo incarico con spirito di servizio, consapevole che guidare non significa stare davanti, ma saper camminare accanto, ascoltare, custodire e, quando serve, sostenere in silenzio”, ha dichiarato Pullara, ringraziando confratelli e consorelle per la fiducia. “La nostra forza è nella fedeltà quotidiana ai valori che ci uniscono. Non è un traguardo, ma un inizio, un cammino da percorrere insieme nello spirito autentico della nostra Confraternita”.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su santa croce

Nella giornata di ieri, in occasione dell’Epifania, la comunità di Piedimonte Etneo ha assistito alla riapertura della Chiesa Madre Santa Maria del Rosario, restaurata recentemente.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su santa croce

Argomenti discussi: Casanova di Varazze celebra San Sebastiano.

Confraternita della Santa Croce, Rosario Pullara è il nuovo presidenteSi è svolta nei locali del Calvario di Favara l’elezione del nuovo presidente della Confraternita della Santa Croce del Calvario. Cinque i candidati in corsa per la guida del sodalizio. Al termine ... agrigentonotizie.it

Culto e tradizione della Santa Croce in Sardegna: un protocollo d’intesa fra confraternita e accademiaLa Confraternita di Santa Croce di Sassari intensifica il percorso di riscoperta delle origini del culto e della tradizione nell’adorazione della Croce di Sardegna all’insegna non solo dei valori ... unionesarda.it

Santa Croce: via libera ai lavori per il consolidamento del litorale da Torre di Mezzo a Punta Secca - facebook.com facebook