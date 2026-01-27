Cambia la guida della Confraternita della Tagliatella | il nuovo priore è un ravennate

La Confraternita della Tagliatella ha eletto il nuovo priore per il 2026: Matteo Verità, ravennate, guiderà il sodalizio mantenendo viva la tradizione e lo spirito conviviale che la caratterizzano.

Si è insediato il nuovo 'priore' della Confraternita della Tagliatella: a guidare il sodalizio per l’anno 2026 sarà Matteo Verità, ravennate, eletto dai Confratelli nel solco della tradizione e dello spirito conviviale che da sempre caratterizzano l’associazione. Verità succede al lughese Franco.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

