Una bara come simbolo della morte dell' Ast | protesta dei lavoratori davanti all' Ars

Sit in di protesta di alcuni lavoratori interinali dell'Ast (Azienda siciliana trasporti) davanti a Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento regionale. Una cinquantina di lavoratori manifestano contro la decisione dell'azienda di non usufruire più di 35 autisti “somministrati” che in questi anni hanno garantito il servizio dietro contratto con una società di lavoro interinale. I manifestanti hanno portato sotto ai balconi dell'Ars anche una bara "simbolo - dicono - della morte dell'Azienda siciliana trasporti". I lavoratori hanno esposto anche uno striscione con un appello al governatore Renato Schifani: "Solo tu puoi salvarci", si legge. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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