Ast bando autisti sospeso | Commissione Ars chiede revisione e tutela dei lavoratori interinali

La commissione Trasporti blocca il concorso per 73 posti e invita a rivedere il piano aziendale. Lombardo: “Prima valorizzare chi garantisce il servizio da anni” Il bando per 73 autisti dell’Azienda Siciliana Trasporti entra in una fase di stop e revisione. L’ufficio speciale Partecipate della Regione aveva sollevato dubbi sulla compatibilità della procedura con gli obiettivi di risanamento finanziario dell’azienda, portando la commissione Trasporti dell’Ars a sospendere il concorso e a richiedere un’analisi approfondita del fabbisogno del personale. Il presidente di Ast, Luigi Genovese, aveva previsto un sistema di valutazione che assegnava un bonus di 30 punti a chi avesse già esperienza nel settore, ma non aveva previsto riserve per i lavoratori interinali, temendo possibili ricorsi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

