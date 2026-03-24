una band da un altro pianeta

Una band chiamata Angine de Poitrine sta attirando l’attenzione di diversi ascoltatori, alternando momenti di anonimato a esibizioni caratterizzate da notevoli capacità tecniche. La formazione ha riscosso interesse grazie alla qualità delle performance e alla proposta musicale, che si distingue per originalità e abilità strumentale. La scena musicale continua a seguire con attenzione questa formazione emergente, senza ancora rivelare dettagli sui piani futuri.

Una settimana fa un mio collega mi ha girato un link su WhatsApp. Rimandava al video dell’esibizione di un duo canadese chiamato Angine de Poitrine, nome francese dell’angina pectoris, registrata per la radio statunitense KEXP. Nel filmato si vedono due musicisti con costumi a pois bianchi e neri e delle enormi maschere di cartapesta. Sembrano due alieni e comunicano tra loro in una lingua inventata, con voce distorta. Uno si fa chiamare Khn e suona una chitarra-basso a doppio manico, l’altro, Klek, la batteria. Entrambi si campionano in tempo reale sul palco costruendo i loro brani strumentali. Che genere fanno gli Angine de Poitrine? Per semplificare, possiamo dire rock sperimentale. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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