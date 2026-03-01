Calamai ha commentato la situazione dell’Inter, sottolineando che in Italia i nerazzurri sono considerati di un livello superiore rispetto alle altre squadre. La sua analisi si concentra sulle prestazioni del club e sulla percezione generale nel campionato italiano, senza entrare in dettagli specifici o motivazioni. La frase si inserisce in un contesto di aggiornamenti continui sul club nerazzurro.

Solet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato Inter, i nerazzurri mettono la freccia per Goretzka: la concorrenza con il Milan e l’ingaggio del centrocampista. I dettagli Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Di Marzio svela i piani di Marotta Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Genoa, Calamai: «In Italia i nerazzurri sono di un altro pianeta»

Video gol Genoa-Inter 1-2, nerazzurri sorpassano il Milan e sono primi in classificaL'Inter batte il Genoa 2-1 al Marassi e sorpassa il Milan fermato sul 2-2 a San Siro dal Sassuolo, ponendosi in vetta alla classifica di Serie A.

Carboni Inter, al Genoa è un flop e i nerazzurri non sono contenti: occhio allo scenario per gennaio! C’è un tecnico della Serie A che lo stima particolarmentedi Giuseppe ColicchiaCarboni Inter, al Genoa è un flop e i nerazzurri non sono contenti: occhio allo scenario per gennaio! Cosa può succedere La...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inter Genoa.

Discussioni sull' argomento Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti; Inter: 2-0 al Genoa e momentaneo + 13 sul Milan: decidono Dimarco e Çalhanoglu.

L'Inter cancella il Bodo e riparte: 2-0 al Genoa, sale a +13 il vantaggio in classifica sul Milan69' PALO E POI RIGORE CONQUISTATO DALL'INTER: Inter ad un passo dal raddoppio, con la conclusione di Luis Henrique che, per effetto di una deviazione, viene spedita sul palo dal gran riflesso di ... calciomercato.com

Calamai: L’Inter in Italia è di un altro pianeta, ha lo scudetto in pugnoL'Inter ha lo scudetto in pugno. E' di questo avviso Luca Calamai che, nel suo editoriale per TMW, ha elogiato così i nerazzurri ... msn.com

L’Inter batte 2-0 il Genoa e prosegue la sua cavalcata in vetta alla classifica: la gioia del nostro Michele Borrelli #inter #seriea #calcio #reels #football - facebook.com facebook

Ospite d’eccezione a San Siro per Inter-Genoa #Calcio #ShortTrack #Fontana #SanSiro x.com