un viaggio ultraterreno guidati da dante alighieri

Lo scorso martedì 3 marzo noi, alunni delle classi seconde della scuola Maria Ausiliatrice di Bibbiano, abbiamo assistito alla mostra "Dante profeta di speranza", allestita nella sede Unimore di viale Timavo. Le nostre guide speciali sono state due studentesse del liceo San Gregorio Magno di Sant’Ilario d’Enza, che ci hanno fatto rivivere l’avventura del sommo poeta, dimostrandosi preparate, chiare e coinvolgenti. La mostra è arricchita da illustrazioni di Gabriele dell’Otto, fumettista della Marvel. Queste immagini sono estremamente espressive e realistiche grazie allo stile artistico dettagliato, ricco di ombre e colori. Siamo riusciti a immaginare il dolore dei dannati dell’Inferno dantesco empatizzando con le storie più emozionanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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