Dimensionamento scolastico manifestazione davanti all' ex scuola Dante Alighieri

Da perugiatoday.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità scolastica di Città di Castello ha deciso di scendere in piazza contro il nuovo piano di dimensionamento scolastico. Questa mattina, studenti, insegnanti e genitori si sono riuniti davanti all’ex scuola Dante Alighieri, chiedendo di fermare le chiusure e le riorganizzazioni previste. La protesta è stata spontanea e ha coinvolto diverse fasce della popolazione, preoccupate per il futuro delle scuole del territorio.

La comunità scolastica di Città di Castello ha deciso di manifestare contro il dimensionamento scolastico. Domenica 1 febbraio alle ore 11.00 è in programma un sit-in di protesta davanti alla sede dell'ex scuola Dante Alighieri, iniziativa nata spontaneamente dalla comunità scolastica locale e.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Città di Castello

Dimensionamento scolastico, Piccolotti chiede lo stop ai tagli burocratici: “Valditara ascolti il mondo della scuola”

Il tema del dimensionamento scolastico torna al centro del dibattito, con Piccolotti di AVS che chiede di interrompere i tagli burocratici e invita il Ministero a ascoltare il mondo della scuola.

Scuola, Sacchetti (Pd): “Da sindaco e da docente dico no a questo dimensionamento scolastico"

Il sindaco di Rimini, Filippo Sacchetti, si schiera contro il nuovo piano di dimensionamento scolastico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Città di Castello

Argomenti discussi: Dimensionamento scolastico, manifestazione davanti alla ex Dante Alighieri; Dimensionamento scolastico, protesta a Bologna: sindacati e Regione contro gli accorpamenti; La scuola non si tocca: corteo contro il commissariamento; Contro il dimensionamento scolastico: protesta a Perugia venerdì.

dimensionamento scolastico manifestazione davantiDimensionamento scolastico choc. Scatta anche il presidio di protestaManifestazione annunciata domani mattina con genitori e docenti sulle barricate. E’ polemica politica ... msn.com

dimensionamento scolastico manifestazione davantiDimensionamento scolastico, protesta a Bologna: sindacati e Regione contro gli accorpamentiMobilitazione congiunta di sindacati della scuola e istituzioni regionali a Bologna contro il piano di dimensionamento scolastico previsto in Emilia-Romagna. orizzontescuola.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.