Dimensionamento scolastico manifestazione davanti all' ex scuola Dante Alighieri

La comunità scolastica di Città di Castello ha deciso di scendere in piazza contro il nuovo piano di dimensionamento scolastico. Questa mattina, studenti, insegnanti e genitori si sono riuniti davanti all’ex scuola Dante Alighieri, chiedendo di fermare le chiusure e le riorganizzazioni previste. La protesta è stata spontanea e ha coinvolto diverse fasce della popolazione, preoccupate per il futuro delle scuole del territorio.

La comunità scolastica di Città di Castello ha deciso di manifestare contro il dimensionamento scolastico. Domenica 1 febbraio alle ore 11.00 è in programma un sit-in di protesta davanti alla sede dell'ex scuola Dante Alighieri, iniziativa nata spontaneamente dalla comunità scolastica locale

