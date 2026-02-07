Il brutto anatroccolo Darnold diventerà cigno nel Super Bowl? Se ce l' hanno fatta Dilfer e Williams

Il quarterback dei Seattle Seahawks, Darnold, potrebbe sorprendere tutti e arrivare in fondo al Super Bowl. A 28 anni, molti lo considerano uno dei peggiori a aver mai alzato il trofeo Lombardi. Ma se altri come Dilfer e Williams sono riusciti a vincere, forse anche lui può farcela. La sua stagione ha avuto alti e bassi, ma ora tutto si gioca in una partita decisiva.

A Santa Clara non ci sarà Matthew Stafford, l'Mvp stagionale. E neppure Josh Allen, l'Mvp di quella passata. Neppure Jalen Hurts, l'Mvp del Super Bowl 2025, e mancheranno pure Patrick Mahomes e Joe Burrow, probabilmente i due migliori quarterback al mondo. Perché il Super Bowl 60 metterà di fronte due squadre, Seattle e New England, trascinate sino alla partitissima che assegna il titolo Nfl dalle super difese, soprattutto (qui il focus economico sul Super Bowl). Eppure gli occhi di tutti saranno su Sam Darnold, il passatore dei Seahawks e su Drake Maye, quello dei Patriots, perché il ruolo di quarterback quello implica: onori e oneri, vetrina e pressioni.

