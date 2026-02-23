Gli Angry Kitten in Medio Oriente | cosa sappiamo dei super pod Usa per la guerra elettronica

Una squadriglia di F-16 Viper dell’Aviazione statunitense equipaggiata con particolari pod per la guerra elettronica è stata osservata mentre faceva rotta verso il Medio Oriente e, per questo, immediatamente associata alle possibili operazioni militari che potrebbero mettere nel mirino gli asset dell’Iran, impegnato in un delicato negoziato con la Casa Bianca per il futuro del proprio programma nucleare e missilistico, considerato dagli occidentali un elemento destabilizzante per l’intera regione. Questi “ super pod ” - denominati Angry Kitten - fornirebbero un’ulteriore capacità nell’ambito della guerra elettronica che aprirebbe la strada a ogni tipo di operazione militare condotta dalla forza aerea che gli americani stanno dispiegando nella regione, sommandosi a quella degli Ea-18 Growler della Us Navy, imbarcati sulle portaerei e schierati nelle basi di terra, e agli Ea-37 Compass Call. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Iran, gli Stati Uniti pronti all'attacco? Basi, navi da guerra e caccia: ecco la forza militare Usa in Medio OrienteGli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza militare in Medio Oriente.

Usa, in Iran caccia, portaerei, 13 navi da guerra, lanciamissili: tutta la forza in Medio Oriente per l'attaccoL’Iran ha schierato una potente flotta nel Golfo Persico, portando in mare oltre 13 navi da guerra e più di 100 velivoli militari, tra cui caccia e droni.

