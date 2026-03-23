Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Eduardo sul punto di essere scoperto e Damiano che finisce nel mirino di Grillo, proprio sulla base di un avvistamento di Sabbiese. Nell' episodio di martedì 24 marzo di Un Posto al Sole infatti, Grillo finirà per sospettare di Renda, mentre intorno ad Eduardo il cerchio si stringe. A Palazzo Palladini invece, Cristina continua a dare problemi a Roberto e Marina. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 20. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 24 marzo: Ornella vuole un cambiamento, Grillo sospetta di Damiano

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