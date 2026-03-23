Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 24 marzo 2026. Nella puntata precedente del 23 marzo 2026. Lunedì 23 marzo abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Qualcuno sta per scoprire che Eduardo è tornato a fare il criminale ed è ora parte della banda dei fratelli Esposito. Stanco delle tensioni con Ida, per la prima volta Diego si mostra severo con Lorenza, rimproverandola per i suoi continui ritardi al lavoro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 24 marzo 2026: Lorenza e Diego, vicinanza pericolosa

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