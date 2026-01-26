Sanità Parma Pd | Prevenzione pilastro della sanità pubblica avanti senza battute d’arresto

La prevenzione rappresenta un elemento fondamentale della sanità pubblica. La Regione Emilia-Romagna ha recentemente approvato il Piano Regionale della Prevenzione 2026, confermando l’impegno a garantire continuità e attenzione nelle attività di prevenzione delle malattie e promozione della salute, senza interruzioni o battute d’arresto.

Secondo la vice capogruppo dem in Assemblea legislativa, il nuovo Piano regionale conferma l’impegno dell’Emilia-Romagna su prevenzione, reti territoriali e sanità pubblica “Nessuna battuta d’arresto in tema di prevenzione delle malattie e promozione della salute. La Regione Emilia-Romagna a fine dicembre ha infatti approvato il ‘Piano Regionale della Prevenzione 2026. Un ponte verso il nuovo PRP 2027-2031’, che garantisce la continuità degli interventi mentre siamo già al lavoro per la programmazione del prossimo quinquennio e per la definizione di una nuova legge regionale dedicata alla prevenzione”.🔗 Leggi su Riminitoday.it

A Pordenone, le recenti tensioni sulla gestione della sanità pubblica evidenziano criticità nel settore, con l’accordo tra Uil, Nursind e Asfo che non ha dissipato le preoccupazioni.

L’assenza di guardia medica e la chiusura dei presidi sanitari a Sacile e Maniago sollevano preoccupazioni sulla tutela della sanità pubblica.

Argomenti discussi: Salute: per la prevenzione la Regione ha investito oltre 10 milioni di euro in tre anni.

LISTE D’ATTESA: PARMA VIAGGIA A METÀ VELOCITÀ RISPETTO A PIACENZA. SIAMO CITTADINI DI SERIE B I numeri ufficiali confermano quello che denunciamo da tempo: sulla sanità la nostra provincia è in grave affanno e viaggia a velocità dimezza - facebook.com facebook