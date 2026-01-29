Pasquale Codianni il sindaco dell' unico borgo dei Monti Dauni che non perde ma acquisisce abitanti

Pasquale Codianni, sindaco di Casalnuovo Monterotaro, si distingue negli Monti Dauni. Mentre nella maggior parte dei paesi della zona si registra un calo di popolazione, il suo borgo continua ad aggiungere abitanti. Un caso diverso, che fa parlare di un esempio positivo in un territorio segnato dallo spopolamento.

Nei Monti Dauni, area interna per definizione e per destino, lo spopolamento è una ferita aperta. Tutti i comuni, fatta eccezione per Casalnuovo Monterotaro, fanno registrare una perdita demografica che si aggira intorno al 6%. Il borgo guidato dal sindaco Pasquale Codianni ha invece invertito la.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Il sindaco dei Monti Dauni propone la fusione di Castelluccio Valmaggiore, Faeto e Celle di San Vito per contrastare lo spopolamento e migliorare i servizi.

