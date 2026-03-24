Un nuovo gioiello arricchisce il museo storico Terra Aria

Il 24 marzo si è tenuta al museo storico “Terra Aria” di Montagnana la cerimonia di consegna di un elicottero della Polizia di Stato, modello RH206 C1, proveniente dall’8º Reparto Volo di Firenze. Alla cerimonia hanno partecipato il direttore del museo, il sindaco di Montagnana e il questore. L’elicottero si aggiunge ora alle esposizioni del museo.

Si tratta di un elicottero RH206 C1, dal 1988 in servizio all’8º Reparto Volo Firenze, lungo 12,11 metri, alto 2,83 metri, con un peso totale di oltre 1450 chilogrammi per una velocità massima di 226 chilometri orari. Ha un motore a turbina con trasmissione meccanica. Nel 2016 l’ultima usa missione con la quale ha raggiunto un totale complessivo di 6.233,20 ore di volo. A seguito del fuori uso, questo esemplare è stato concesso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al Museo storico di Montagnana per l’implementazione della sezione museale dedicata proprio al servizio aereo della Polizia di Stato. Il museo “Terra Aria” di Montagnana, presso l’aviosuperficie di Montagnana, è un tributo al mondo dell’aviazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Cappella Brancacci, un gioiello che si arricchisce ancora: ecco la nuova salaFirenze, 30 gennaio 2026 – Un nuovo tassello si aggiunge al racconto del complesso di Santa Maria del Carmine, uno dei luoghi simbolo dell’Oltrarno e... Droni armati con il Kh-Uav: cosa sappiamo del nuovo missile aria-terra russoMosca ora punta su un sistema missilistico aria-superficie a guida laser per UAV di classe MALE, con raggio d’ingaggio 2–8 km e testata...