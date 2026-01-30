Nella Cappella Brancacci di Firenze si apre una nuova sala che arricchisce ulteriormente il complesso di Santa Maria del Carmine. Dopo anni di lavori, i visitatori potranno ora ammirare uno spazio rinnovato, più grande e più luminoso, pensato per valorizzare meglio gli affreschi di Masaccio e Masolino. La riapertura rappresenta un passo importante per il rilancio di uno dei tesori dell’Oltrarno, attirando ancora di più l’attenzione dei turisti e degli appassionati d’arte.

Firenze, 30 gennaio 2026 – Un nuovo tassello si aggiunge al racconto del complesso di Santa Maria del Carmine, uno dei luoghi simbolo dell’Oltrarno e del rinascimento fiorentino. A partire da domenica 1° febbraio, la Sala della Colonna apre al pubblico, entrando a far parte del percorso di visita della Cappella Brancacci e del chiostro di Santa Maria del Carmine. Un ampliamento significativo che consente ai cittadini e ai visitatori di immergersi ancora di più nella storia artistica, spirituale e civile della città. Domenica 1° febbraio, in occasione della Domenica Metropolitana, l’ ingresso sarà gratuito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cappella Brancacci, un gioiello che si arricchisce ancora: ecco la nuova sala

Approfondimenti su Cappella Brancacci

Da domenica 1° febbraio, i visitatori potranno scoprire la nuova Sala della Colonna, che si aggiunge al percorso della Cappella Brancacci e Santa Maria del Carmine.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cappella Brancacci

Argomenti discussi: Il 1° febbraio torna la Domenica metropolitana.

Cappella Brancacci, apre la Sala della Colonna: un nuovo scrigno d’arte nel cuore di FirenzeDal 1° febbraio saranno visibili nella sala un'opera di Filippo Lippi, un affresco di Pietro Nelli, due sinopie di Masolino ... intoscana.it

Cappella Brancacci e Santa Maria del Carmine, apre la Sala della ColonnaVero e proprio scrigno di capolavori, la Sala della Colonna, che in passato era stata resa accessibile ai visitatori soltanto in maniera occasionale, viene aperta stabilmente al pubblico - a partire d ... adnkronos.com