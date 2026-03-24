Un monte di libri in Mugello e Valdisieve 31 incontri con autori per ragazzi

Nel Mugello e nella Valdisieve si svolgeranno 31 incontri con autori dedicati ai giovani, organizzati dal Sistema Documentario Integrato Mugello Montagna Fiorentina. Durante l’evento, saranno presenti sei autori che parteciperanno a incontri nei diversi comuni della zona. L’iniziativa si svolge dal 24 marzo 2026 e coinvolge diverse località del territorio.

Mugello (Firenze), 24 marzo 2026 - Sei autori per 31 incontri nei comuni dello Sdimm (Sistema Documentario Integrato Mugello Montagna Fiorentina). E’ dedicata alla promozione della lettura tra i più giovani la rassegna “ Un monte di libri” che si sta svolgendo nelle scuole secondarie di primo grado e nelle biblioteche comunali con la partecipazione di 6 autori di rilievo nel panorama della narrativa contemporanea e per ragazzi: Fabrizio Altieri, Laura Pezzino, Francesco D’Adamo, Roberto Bratti, Mattia Corrente, Alessandro Q. Ferrari. Un fitto calendario di incontri che è partito il 23 febbraio e si concluderà il prossimo 28 aprile. Coinvolti... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un monte di libri, in Mugello e Valdisieve 31 incontri con autori per ragazzi Articoli correlati Libri per sognare, al via gli incontri con gli autori aperti a 1.804 ragazziPer la 10ª edizione sono 5 gli autori in concorso: Annalisa Camilli, Stefania Carini, Enrico Galiano, Susanna Mattiangeli, con l’illustratore Kanjano... Leggi anche: Incontri con gli autori e focus sulla sanità. Ciclo di appuntamenti Altri aggiornamenti su Un monte di libri in Mugello e... Argomenti discussi: Un monte di libri, in Mugello e Valdisieve 31 incontri con autori per ragazzi. Un monte di libri, in Mugello e Valdisieve 31 incontri con autori per ragazziProseguono nelle scuole e biblioteche, un fitto calendario fino al 28 aprile ... msn.com Da Paolo Hendel ad Alessandro Benvenuti: al via in Mugello ‘Libri sotto le stelle’Firenze, 28 luglio 2025 – Un viaggio letterario in terra di Mugello, con Libri sotto le stelle, la prima edizione in programma dal 1 al 30 agosto . Autori e autrici, personaggi e artisti dialogheranno ... lanazione.it