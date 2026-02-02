Libri per sognare al via gli incontri con gli autori aperti a 1.804 ragazzi

Questa mattina a Bergamo sono partiti gli incontri con gli autori del concorso “Libri per sognare”. Sono 1.804 i ragazzi che partecipano a questa decima edizione, un evento che coinvolge le scuole della zona e permette ai giovani di incontrare gli scrittori e scoprire il mondo dei libri. La manifestazione, promossa dal Gruppo Librai e Cartolibrai di Confcommercio Bergamo, continua a crescere e a coinvolgere sempre più studenti.

Bergamo. Si entra nel vivo del concorso “ Libri per sognare “, il progetto ideato dal Gruppo Librai e Cartolibrai di Confcommercio Bergamo, che quest’anno taglia il traguardo della decima edizione. Un risultato importante per un’iniziativa che ha coinvolto negli anni oltre 15mila ragazzi e 34 autori di rilevanza nazionale nell’ambito della letteratura per ragazzi, tra cui Fabrizio Altieri, Pierdomenico Baccalario, Luigi Ballerini, Matteo Bussola, Luigi Garlando, Viviana Mazza e Nadia Terranova. Nel 2023 il progetto ha ottenuto la Benemerenza della Provincia di Bergamo, riconoscimento che conferma il valore culturale e sociale dell’iniziativa.🔗 Leggi su Bergamonews.it

