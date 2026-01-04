Incontri con gli autori e focus sulla sanità Ciclo di appuntamenti

Prosegue anche nel nuovo anno l'impegno di Codogno Insieme 2.0, all'opposizione in Consiglio comunale, nel promuovere incontri pubblici dedicati alla sanità e alla cultura. Il ciclo di appuntamenti con autori e focus tematici mira a coinvolgere la cittadinanza, offrendo occasioni di confronto e approfondimento. Un’opportunità per conoscere da vicino temi di interesse comune e rafforzare il dialogo tra cittadini e istituzioni.

Prosegue anche nel nuovo anno l'impegno di Codogno Insieme 2.0, all'opposizione in Consiglio comunale, nel promuovere eventi e momenti di incontro aperti a tutta la cittadinanza. Accanto all'azione politica, il gruppo considera prioritario creare occasioni di confronto, cultura e consapevolezza, attraverso un calendario ricco e articolato. Dal 17 gennaio a giugno sono in programma incontri con autori e autrici su temi centrali dell'impegno politico e sociale: sanità pubblica, diritti, pace, tutela delle persone più fragili e attenzione alle nuove generazioni. Il calendario si aprirà sabato 17 gennaio alle 16, con Amedeo Anelli e Gianni D'Amo, che presenteranno "Biografia di una rivista" di Daniela Cremona.

