Un frammento di vita in una poesia d' amore una storia che merita di essere raccontata

In alcune poesie e storie d’amore non si trovano le pagine dei libri o i film di Hollywood. Questi frammenti rappresentano momenti di vita che rimangono nascosti, lontano dai riflettori. La loro presenza si percepisce attraverso piccoli dettagli e ricordi semplici. Tali storie spesso si svolgono in contesti quotidiani, lontano dagli scenari più noti e riconoscibili.

Durante le votazioni del 22 e del 23 marzo, qualcuno ha dimenticato un portamonete nel seggio elettorale di via Maffucci 5, ad Avellino. All'interno un foglietto su cui è scritta una poesia. Un amore che sa di lontananza, nostalgia e un nome, Mena, che è sempre nei pensieri dell'amato Ci sono poesie che non finiscono nelle antologie e nei libri di scuola. Ci sono storie d'amore che non diventano film di Hollywood con attori “troppo belli”. Eppure anche queste storie di persone normali con vite normali meritano di essere raccontate. Quella che sto per narrarvi inizia in un seggio elettorale, quello dell'Istituto Comprensivo “Luigi Perna-Dante Alighieri” di via Maffucci, ad Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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