Umbria caos al Pronto Soccorso | aggredisce il personale e lo minaccia di morte

Nella notte tra 30 e 31 dicembre, il Pronto Soccorso di Terni è stato teatro di un episodio di violenza, con un individuo che ha aggredito e minacciato il personale sanitario. L’intervento delle guardie giurate e dei carabinieri ha contribuito a gestire la situazione. Questo episodio si inserisce in un più ampio fenomeno di tensioni e aggressioni nei confronti del personale medico in diverse strutture dell’Umbria.

Ennesimo episodio di violenza nei confronti del personale sanitario del Pronto Soccorso di Terni. Nuovi momenti di tensione si sono registrati nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 dicembre, rendendo necessario l’intervento delle guardie giurate e dei carabinieri.A generare gli attimi di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Panico al pronto soccorso: va in escandescenza e aggredisce il personale sanitario Leggi anche: Aggredisce infermiere e vigilante. Caos al pronto soccorso: arrestato La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Caos pronto soccorso, gli infermieri insorgono: «Basta aggressioni non punite»; Infermieri aggrediti e minacciati. La denuncia social dell’Opi Terni; Aggressione con il machete in centro a Terni: arrestato 25enne egiziano dopo la rapina a due connazionali; Zes nelle Marche: domande per 69,8 milioni di investimenti. Chiesto un incontro per la Carta aiuti. Terni, aggrediti e minacciati di morte 7 infermieri al Pronto Soccorso - La condanna degli Ordini professionali per l’ennesimo grave episodio di violenza al Santa Maria "Ora basta, punire i responsabili. corrieredellumbria.it

Sanitari minacciati nella sala rossa del pronto soccorso di Terni - L'Azienda ospedaliera di Terni "ribadisce con fermezza il proprio impegno nel contrasto a ogni forma di violenza contro gli operatori sanitari, alla luce dell'episodio di aggressione avvenuto al pront ... msn.com

Ferito a entrambe le mani per lo scoppio di un petardo: è in prognosi riservata. I casi finiti al pronto soccorso nella notte di Capodanno - Due gli accessi anche all' ospedale Media Valle del Tevere: uno per trauma accidentale a un dito della mano, a cui è stato steccato con prognosi di 7 giorni; un altro trasportato al pronto soccorso ... corrieredellumbria.it

Ancora non sai cosa fare a Capodanno Lasciati avvolgere dall’atmosfera autentica dell’Umbria Alla Locanda Fosca Umbra il nuovo anno inizia con: sapori della tradizione calore, tranquillità e convivialità un soggiorno rilassante, lontano dal caos Rega - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.