Castel San Pietro (Bologna), 24 marzo 2026 – La decisione arriverà a maggio. Sarà un giudice a stabilire se Umberto Polignano, 54 anni, potrà continuare a vivere nell’appartamento di via Di Vittorio 87, a Castel San Pietro, dove risiede dal lontano 1989. Una vicenda umana complessa, che vede contrapposto un uomo fragile, con un passato da artista, alla realtà cooperativa imolese Unicoop. Conobbe Alda Merini, frequentava i salotti della Rai e di Radio 24. Umberto, un passato da poeta che lo ha portato a pubblicare il volume ‘Canzoniere dell’amore e dell’inferno’ con la prestigiosa presentazione di Barbara Alberti, a conoscere Alda Merini e a frequentare i salotti della Rai e di Radio24, nel suo complicato percorso di vita ha alternato la passione della poesia a lavori come quello di verniciatore, operaio in un cementificio, bracciante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Umberto, il poeta invalido rischia lo sfratto: “Non ho altro luogo dove andare”

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