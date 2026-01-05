Mickey Rourke rischia lo sfratto | l' attore lancia una raccolta fondi per pagare l' affitto

Mickey Rourke si trova in difficoltà economiche e ha avviato una raccolta fondi per pagare l’affitto, rischiando lo sfratto. La situazione si inserisce in un contesto di recenti problematiche personali e professionali, segnando un momento di incertezza per l’attore. Questa vicenda evidenzia le sfide che Rourke sta affrontando, in un periodo caratterizzato da diverse criticità nella sua vita pubblica e privata.

Prosegue la parabola discendente di Mickey Rourke. Dopo i problemi avuti con le dipendenze e i trattamenti estetici e la cacciata dal Grande Fratello Vip inglese con accuse di omofobia, l'attore americano si trova a fare i conti con una grave situazione finanziaria. Rourke rischia di perdere la casa di Los Angeles, dove vive in affitto dalla primavera del 2025, a causa di mensilità arretrate mai versate. La casa di Los Angeles. Come riferito dalla rivista People, il proprietario dell'immobile Eric Goldie gli ha notificato la richiesta di arretrati di quasi 60 mila dollari che, però, l'attore non è in grado di pagare così il suo staff ha lanciato una raccolta di fondi online per aiutarlo a evitare lo sfratto e a non finire per strada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mickey Rourke rischia lo sfratto: l'attore lancia una raccolta fondi per pagare l'affitto Leggi anche: Mickey Rourke rischia lo sfratto e lancia una raccolta fondi: deve pagare oltre 50mila dollari di affitto Leggi anche: Mickey Rourke è sul lastrico: avviso di sfratto. Raccolta fondi online per pagare l’affitto: “Situazione urgente” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. L’attore Mickey Rourke rischia lo sfratto da una casa di Los Angeles per oltre 60.000 dollari di affitto non pagato; Mickey Rourke nei guai: deve 59.100 dollari di affitto o verrà sfrattato; Mickey Rourke chiede aiuto ai fan: Rischio lo sfratto, devo oltre 50mila euro di affitti arretrati; Mickey Rourke rischia lo sfratto dalla casa di Los Angeles per oltre $ 60.000 di affitto non pagato dopo il licenziamento del Grande Fratello Superstar | MR IT. Mickey Rourke rischia lo sfratto e lancia una raccolta fondi: deve pagare oltre 50mila dollari di affitto - L'attore, star del cinema degli Anni Novanta, deve pagare o ltre 50 mila dollari di affitto arretrato per la sua casa a Los Angeles. fanpage.it

Mickey Rourke rischia lo sfratto: parte la raccolta fondi per… pagargli l’affitto - L’attore di 9 settimane e ½, uno dei grandi sex symbol degli anni Ottanta, risulta essere in arretrato con il p ... iodonna.it

Mickey Rourke lancia una raccolta fondi per evitare lo sfratto: "Il talento non garantisce stabilità" - Tra affitti arretrati, una carriera segnata da scelte radicali e il rapporto complesso con Hollywood, la ... movieplayer.it

Mickey Rourke rischia lo sfratto: lanciato un crowdfunding per pagare l'affitto x.com

Lui: “What the hell are you doing!” Io: “What the hell are you doing This is my room!” (Poi accendo la luce… e realizzo che è Mickey Rourke. Circa 30 anni fa ho incontrato Mickey Rourke. Era ospite a casa di uno dei potenti della TV di quegli anni. In quel per - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.