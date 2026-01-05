Mickey Rourke rischia lo sfratto | l’attore chiede aiuto su GoFundMe per 60mila dollari

Mickey Rourke, noto attore statunitense e candidato all’Oscar per The Wrestler, si trova in difficoltà finanziarie e ha avviato una campagna su GoFundMe per raccogliere 60.000 dollari, necessario a evitare lo sfratto. La sua situazione evidenzia le sfide economiche che possono colpire anche figure di successo nel mondo dello spettacolo, richiedendo un aiuto esterno per superare questo momento difficile.

Mickey Rourke, attore simbolo del cinema americano degli anni Ottanta e candidato all’Oscar per The Wrestler, si trova ad affrontare una delle crisi più difficili della sua vita. A 73 anni, la stella di film cult come Angel Heart e 9 settimane e mezzo ha lanciato una campagna di crowdfunding su GoFundMe per evitare lo sfratto dalla sua casa di Los Angeles dopo essere rimasto indietro con l’affitto per quasi 60mila dollari. Lo scorso 18 dicembre, Rourke ha ricevuto un avviso formale dal proprietario dell’immobile, Eric Goldie, che gli intimava di pagare entro tre giorni la somma di 59.100 dollari in affitti arretrati o lasciare l’abitazione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

