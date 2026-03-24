Nella notte, l’esercito russo ha lanciato un attacco con circa 400 droni su undici regioni dell’Ucraina. L’attacco ha provocato la morte di cinque persone e danneggiato una chiesa riconosciuta dall’Unesco a Leopoli. Inoltre, l’attacco ha causato l’interruzione del collegamento elettrico tra l’Unione Europea, Moldavia e Ucraina.

Nella notte, la Russia ha bombardato 11 diverse regioni dell’Ucraina, causando la morte di cinque persone e causando l'interruzione del principale collegamento fra la rete elettrica dell’Unione Europea e quella di Moldavia e Ucraina. Nel pomeriggio, in pieno giorno, è stato colpito anche il centro di Leopoli, dove sono divampati diversi incendi. Zelensky rinnova richieste d'aiuto agli alleati occidentali, avvertendo che la Russia si sta preparando a nuovi conflitti nei prossimi anni La Russia ha condotto uno degli attacchi più massiccicontro l’Ucrainalanciando, nel corso della giornata, oltre 400 droni d’attacco, dopo una notte già segnata da massicci raid. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina, la Russia attacca con 400 droni: a Leopoli danneggiata chiesa Unesco

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