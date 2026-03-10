Ucraina Russia attacca ancora con missili e droni | colpite Dnipro e a Kharkiv

Nella notte, le città ucraine di Dnipro e Kharkiv sono state colpite da attacchi russi con missili e droni. Le esplosioni hanno provocato almeno 20 feriti e danni alle infrastrutture locali. La situazione è ancora sotto osservazione mentre le autorità cercano di gestire le conseguenze degli attacchi. Non sono stati segnalati altri danni o vittime in questa fase.

(Adnkronos) – Gli attacchi russi hanno colpito nella notte le città ucraine di Dnipro e Kharkiv, causando almeno 20 feriti. Lo riporta il Kiev Independent, mentre le squadre di emergenza continuano a valutare i danni. A Dnipro, il governatore Oleksandr Hanzha ha dichiarato che 10 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 12.