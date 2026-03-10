Ucraina Russia attacca ancora con missili e droni | colpite Dnipro e a Kharkiv

Da periodicodaily.com 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, le città ucraine di Dnipro e Kharkiv sono state colpite da attacchi russi con missili e droni. Le esplosioni hanno provocato almeno 20 feriti e danni alle infrastrutture locali. La situazione è ancora sotto osservazione mentre le autorità cercano di gestire le conseguenze degli attacchi. Non sono stati segnalati altri danni o vittime in questa fase.

(Adnkronos) – Gli attacchi russi hanno colpito nella notte le città ucraine di Dnipro e Kharkiv, causando almeno 20 feriti. Lo riporta il Kiev Independent, mentre le squadre di emergenza continuano a valutare i danni. A Dnipro, il governatore Oleksandr Hanzha ha dichiarato che 10 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 12. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Leggi anche: Ucraina sotto attacco, Russia colpisce con missili e droni: raid su Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia

Leggi anche: Ucraina, ancora missili e droni russi su Kiev e Kharkiv

Russia's assault on Ukraine escalates as peace plan talks advance between Zelenskyy and US

Video Russia's assault on Ukraine escalates as peace plan talks advance between Zelenskyy and US

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ucraina Russia attacca ancora con...

Discussioni sull' argomento Sale la tensione tra Ucraina e Ungheria. Trump a Zelensky: Chiuda l'accordo con Putin; Ucraina, per Zelensky la Russia sta preparando la spallata: i segnali; La guerra in Ucraina vista dal fronte, dove i soldati russi sono sempre meno (e l'Iran impara dalle battaglie dei droni); Budanov: La Russia ha accettato le garanzie di sicurezza Usa.

Esplora notizie e video correlati all’argomento.