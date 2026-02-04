Ucraina attacco russo notturno su Zaporizhzhia | l' intervento dei vigili del fuoco

Questa notte, un missile ha colpito Zaporizhzhia, in Ucraina. Due giovani, un uomo e una donna di 18 anni, sono stati uccisi nell’attacco. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere gli incendi e soccorrere i superstiti. La città resta nel mirino dei raid russi, e la tragedia si aggiunge alla lunga lista di vittime civili in questa guerra.

(LaPresse) Due giovani di 18 anni, un uomo e una donna, sono stati uccisi in un attacco russo sulla città di Zaporizhzhia, nel sud dell’ Ucraina. Lo hanno riferito le autorità locali. Secondo l’amministrazione militare regionale, altre otto persone sono rimaste ferite, tra cui una ragazza di 15 anni in gravi condizioni. L’attacco rientra in una offensiva notturna su larga scala lanciata dalla Russia contro diverse aree dell’Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato l’azione come una violazione dell’impegno a sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche. L’escalation arriva mentre Mosca e Kiev si preparano a nuovi colloqui diplomatici, nel tentativo di porre fine all’invasione russa su vasta scala, iniziata quattro anni fa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, attacco russo notturno su Zaporizhzhia: l'intervento dei vigili del fuoco Approfondimenti su Zaporizhzhia Ucraina Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: feriti e danni a edifici Ucraina, le conseguenze dell'attacco russo all'ospedale ostetrico di Zaporizhzhia I droni russi hanno colpito l’ospedale ostetrico di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Zaporizhzhia Ucraina Argomenti discussi: Guerra Ucraina-Russia, le news del 3 febbraio. Macron: in corso i preparativi per una telefonata con Putin; Ucraina, attacco russo notturno su Zaporizhzhia: l'intervento dei vigili del fuoco; Ucraina - Russia, le notizie di martedì 3 febbraio sul conflitto in Ucraina; Guerra Ucraina Russia, Rutte a Kiev: Fine guerra comporterà scelte difficili. Guerra ucraina, Odessa sotto attacco russo nella notte: danni a due quartieri, colpiti una scuola e un asiloSecondo quanto riferito da Rbc, l'attacco notturno ha danneggiato due quartieri della città. ilgazzettino.it Ucraina, attacco russo notturno su Zaporizhzhia: l'intervento dei vigili del fuoco(LaPresse) Due giovani di 18 anni, un uomo e una donna, sono stati uccisi in un attacco russo sulla città di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina. stream24.ilsole24ore.com #Putin ammette che il prodotto interno lordo della #Russia è cresciuto solo dell'1% nel 2025, mentre continua a sostenere l'offensiva contro l' #Ucraina e le sanzioni occidentali. La crescita era del 4,3% nel 2024, ha detto il leader russo - facebook.com facebook Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Massiccio attacco russo in Ucraina: droni e missili sulle città x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.