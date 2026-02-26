Gli attacchi notturni russi sulla città ucraina meridionale di Zaporizhzhia hanno causato il ferimento di nove persone. Gli attacchi hanno danneggiato un grattacielo residenziale e due centri commerciali, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Il video fornito dal Servizio di emergenza statale mostra i piani superiori dell’edificio residenziale in fiamme. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine ha riferito che nelle ultime 24 ore la Russia ha sganciato 222 bombe aeree guidate sul territorio ucraino. Inoltre, la Russia ha utilizzato 5.271 droni kamikaze contro l’Ucraina. La regione di Zaporizhzhia ospita la più grande centrale nucleare d’Europa, attualmente controllata dalla Russia e che rimane un punto critico nei negoziati di pace. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, attacco russo nella notte su Zaporizhzhia: le immagini di un grattacielo in fiamme

Ucraina, attacco russo notturno su Zaporizhzhia: l'intervento dei vigili del fuoco(LaPresse) Due giovani di 18 anni, un uomo e una donna, sono stati uccisi in un attacco russo sulla città di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina.

Ucraina, dentro l'edificio danneggiato dopo l'attacco russo su Zaporizhzhia: almeno 3 i feritiIl Servizio di emergenza statale dell’Ucraina ha riferito che almeno tre persone sono rimaste ferite dopo l’ultimo attacco russo a Zaporizhzhia.

Ucraina Russia, attacco di missili e droni nella notte a Kiev, scatta allarme aereo.

Raid russi nella notte su Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e altre città ucraine alla vigilia dei colloqui con gli Stati Uniti in Svizzera. Feriti, edifici danneggiati e centinaia di case senza riscaldamento.

Nella notte del 26 febbraio, la Russia ha attaccato l'Ucraina con centinaia di droni, missili e bombe, prendendo di mira infrastrutture civili, il settore energetico e gli impianti di produzione di calore. Nella regione di Kharkiv, a seguito dell'attacco russo, due case

