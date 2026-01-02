Nella notte, le forze russe hanno condotto un attacco con droni su Zaporizhzhia, colpendo diversi edifici residenziali e un centro commerciale, che ha preso fuoco. La situazione ha causato danni significativi alla zona, evidenziando la tensione in corso nella regione. Le autorità ucraine monitorano attentamente gli sviluppi e valutano le misure da adottare per garantire la sicurezza dei cittadini.

Nella notte le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco su Zaporizhzhia con droni. Decine di edifici sono stati danneggiati e un centro commerciale ha preso fuoco. Lo ha dichiarato Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia e del servizio statale di emergenza dell’Ucraina, riportato da Rbc. “Durante le feste per il nuovo anno la Russia non ha smesso di attaccare Zaporizhzhia e i suoi sobborghi. Ieri sera ha avuto luogo uno degli attacchi con droni più massicci”, ha detto Fedorov secondo il quale una parte significativa degli obiettivi russi e’ stata distrutta dalle forze di difesa aerea ucraine mentre si avvicinavano alla città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, droni russi Zaporizhzhia. Kiev: “Compiti un centro commerciale e decine di edifici residenziali”

