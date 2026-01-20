UCI Cinemas Orio celebra l’arrivo in sala di Marty Supreme con il vincitore del Golden Globe Timothée Chalamet

UCI Cinemas Orio presenta l’uscita di Marty Supreme, il nuovo biopic con Timothée Chalamet, vincitore del Golden Globe. Dal 22 gennaio, il film racconta la storia del campione di pingpong Marty Reisman. L’arena di Bergamo offre un’occasione per gli appassionati di cinema di scoprire questa produzione, accompagnata da iniziative esclusive dedicate al pubblico. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del grande schermo e delle storie sportive.

Bergamo, 20 gennaio 2025 – Il 22 gennaio arriva in sala l’attesissimo biopic Marty Supreme, il film in cui il vincitore del Golden Globe Timotheé Chalamet veste i panni del campione di pingpong Marty Reisman e UCI Cinemas Orio è pronto a celebrare questa uscita con esclusive attività per il suo pubblico. Sabato 24 e domenica 25 gennaio, il pubblico dell’ Oriocenter avrà la possibilità di mettere alla prova le proprie abilità nel tennistavolo grazie a un tavolo da gioco e delle palline ispirate alla pellicola messe a disposizione della clientela: un modo divertente per immergersi nelle atmosfere del film.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Timothée Chalamet vince il primo Golden Globe per Marty Supreme e ringrazia la compagna Kylie JennerTimothée Chalamet ha ottenuto il suo primo Golden Globe come miglior attore per il film Marty Supreme di Josh Safdie, dopo quattro candidature.

Marty Supreme, la vera storia di Marty Reisman dietro il film con Timothée ChalametMarty Supreme racconta la vita di Marty Reisman, icona del ping pong di New York, attraverso gli occhi del film diretto da Josh Safdie con Timothée Chalamet.

