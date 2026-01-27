Tutti i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria Meldola tre gol per la vetta solitaria Anche il Collinello vola
La ripresa dei campionati dalla Promozione alla Seconda Categoria evidenzia i risultati delle sfide recenti. Il Meldola si conferma in vetta alla Prima Categoria, grazie a una vittoria con tre gol, mentre anche il Collinello mostra un buon andamento. Questi incontri testimoniano l’equilibrio e la competitività delle varie divisioni regionali, offrendo uno sguardo aggiornato sulle classifiche e sui prossimi obiettivi delle squadre coinvolte.
Ripartiti a pieno regime i campionati dalla Promozione alla Seconda Categoria. In Prima Categoria, girone G, il Meldola resta solo al comando approfittando del pari dell’Edelweiss Jolly. Nell’H il Collinello davanti a tutti. Promozione girone D (21ª giornata): Civitella-Misano 0-2 (Villanova, Tamagnini). Classifica: Misano 42; Savignanese 38; Cervia 35; Bakia Cesenatico, Stella 34; Novafeltria, Riccione 32; Diegaro, Roncofreddo 28, San Pietro in Vincoli 27, Gambettola 24; Civitella 22; Reno 19; Bellaria 16; Bagnacavallo 15; Classe 14; Bellariva 13. Prima Categoria (17ª). Girone G: Meldola-Fontanelice 3-1 (Manica, Agazzi, Esposito; De Martino rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
