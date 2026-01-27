' Fiume Savio | visione progettazione sicurezza' | incontro pubblico sul Piano di assetto idrogeologico

Il Comitato alluvionati e franati di Cesena e Valle del Savio organizza un incontro pubblico per discutere del Piano di assetto idrogeologico. L’obiettivo è fornire informazioni chiare e aggiornate sulla sicurezza del territorio e sulle misure di prevenzione in atto, promuovendo un confronto diretto tra cittadini e esperti. Un’occasione per approfondire le strategie di gestione e tutela del fiume Savio.

Il Comitato alluvionati e franati di Cesena e Valle del Savio organizza una serata pubblica di informazione e confronto sul tema della sicurezza idrogeologica e sul nuovo Pai – Piano di assetto idrogeologico.L'appuntamento è per venerdì 30 gennaio alle ore 20:30 al Teatro della Parrocchia di San.

