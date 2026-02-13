Savio dalla cura alla valorizzazione del paesaggio fluviale | al via il percorso partecipato per il Piano di gestione
Il Comune di Cesena ha avviato il percorso partecipato per il Piano di gestione del fiume Savio, dopo aver istituito il Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto lungo il suo corso. La decisione nasce dalla volontà di tutelare e valorizzare in modo più efficace il territorio, coinvolgendo cittadini e associazioni locali nel progetto. Un dettaglio che distingue questa iniziativa è l’attenzione rivolta anche alle attività ricreative e al rispetto delle specie autoctone lungo il fiume.
Con l’istituzione del Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto del fiume Savio nel territorio comunale, il Comune di Cesena apre una nuova fase dedicata alla cura, alla valorizzazione e alla gestione condivisa del paesaggio fluviale. Si tratta di un passaggio importante che invita la comunità ad avviare una riflessione collettiva su come rendere più equilibrata e funzionale la relazione tra persone e fiume, tenendo insieme la tutela degli ecosistemi, la sicurezza idraulica, le economie locali, le pratiche di fruizione e il valore identitario del Savio. All’interno del progetto ‘Riwet’, il Comune promuove un percorso partecipato rivolto a cittadini, associazioni, enti, professionisti, aziende agricole e realtà economiche e culturali che vivono, attraversano, studiano o si prendono cura del fiume.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondimenti su savio cura
Piano Integrato di Salute: in Valdichiana Aretina avviato il percorso partecipato
Inizia in Valdichiana Aretina il percorso partecipato sul Piano Integrato di Salute.
Parchi di Paestum e Velia: inaugurato il nuovo percorso “Il tempio al confine – Hera e il paesaggio del Sele”
Ultime notizie su savio cura
Argomenti discussi: BenEssere in Comunità 2026 – Cesena e Valle Savio; Mercato Saraceno. Dolci, musica e animazione alla festa di Carnevale in piazza Mazzini -; Savio Pietro; In corso Galileo Ferraris c'è una nuova area cani: la collaborazione tra Città di Torino e Arcaplanet.
Savio in mostra: foto (e non solo) a SpinadelloSpinadello, il centro visite partecipato del fiume Ronco a Selbagnone di Forlimpopoli, apre le porte dell’ex centrale di sollevamento alla mostra ‘Savio - 12 mesi lungo il fiume’ che verrà inaugurata ... ilrestodelcarlino.it
24° giornata di campionato di serie A1 della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia! Alle 20.30 a PalaMegabox di Pesaro le tigri affronteranno la Savino Del Bene Scandicci Prima del match non perdete "Anteprima volley", lo spazio in diretta a cura di F - facebook.com facebook